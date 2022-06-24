Обнинск, Калужская область, , 13:40 — REGNUM Международный научный образовательный центр предложил создать на базе Обнинского института ядерной энергетики генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, в рамках своей рабочей поездки в Калужскую область. Об этом 24 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и губернатор Владислав Шапша посетили в Обнинске Институт ядерной энергетики Пресс-служба правительства Калужской области

В Обнинске сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню мирного использования ядерной энергии (Дню мирного атома). Праздник отмечается в Калужской области, где 24 июня 1954 года в Обнинске начала работать первая в мире атомная электростанция. В первой половине дня гости в сопровождении губернатора Владислава Шапши посетили институт атомной энергетики — филиал «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Они осмотрели учебные и лабораторные корпуса ИАТЭ, познакомились с научными разработками студентов. Приоритетной задачей вуза является обеспечение специалистами предприятий атомной отрасли. Здесь ведётся подготовка по 17 направлениям, обучается около 2,5 тысячи студентов, в том числе, 338 иностранных из 48 стран мира. Для общественно-деловой деятельности открыты «Точка кипения — Обнинск» и студенческий коворкинг. В вузе также состоялась встреча ректора НИЯУ МИФИ Владимира Шевченко с руководителями его 18 филиалов, на которой обсуждалась стратегия развития филиальной сети вуза. Их руководители внесли ряд предложений.

В торжествах по случаю Дня мирного атома принимают участие сенаторы и депутаты Федерального Собрания России, главы 26 атомных городов, Скляр, руководители подразделений Росатома, научно-исследовательских организаций, научных сообществ.

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