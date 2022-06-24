Москва, 24 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Нефть начала подавать признаки стабилизации после обвала. 23 июня нефиь марки Brent воздержалась от падения к новым месячным минимумам, но из-за утреннего медвежьего гэпа не смогла выйти в плюс по итогам торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Баррель

«Сегодня, 24 июня, фьючерсы дорожают на 0,35%, расположившись над уровнем $110, который в случае развития коррекции послужит плацдармом для отскока.

Прекращение распродаж на рынке черного золота сопровождается общим улучшением интереса к риску на мировых финансовых площадках, где инвесторы временно отмели страхи по поводу рецессии.

Но в целом ни риски, ни опасения никуда не исчезли, а значит, и потенциал роста нефти в том числе ограничен на данном этапе, особенно на фоне стремления администрации Байдена максимизировать эффект от своих санкций в отношении России через оказание давления на нефть.

Как и прежде, от более глубокого падения Brent удерживает страх дефицита предложения. Это главный козырь, которым оперируют быки.

Однако по мере того, как возрастает угроза рецессии, ухудшаются и перспективы глобального спроса, и если эта чаша весов на определенном этапе перевесит, цены пойдут вниз.

К слову, в ходе вчерашнего выступления глава ФРС Пауэлл признал наличие угрозы рецессии, о которой наперебой предупреждают влиятельные инвестбанки, особенно на протяжении последнего месяца.

В ближайшей перспективе Brent может засесть в довольно тесном диапазоне в ожидании новых драйверов. Фьючерсы будут оставаться на плаву до тех пор, пока по рынкам не прокатится новая волна распродаж на фоне экономических опасений.

Черное золото ведет себя все чувствительнее к этому фактору и не сможет проигнорировать очередной выход негативных эмоций инвесторов.

Так, в нижней части графика ближайшим ориентиром выступает уровень $107 за баррель, тогда как в случае подъема цены первым делом нацелятся на $113, но на данный момент риски смещены в южном направлении», — пояснил эксперт.

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