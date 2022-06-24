Москва, 24 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Евроинтеграция различных стран — исключительно внутренние европейские дела, но она не должна ставить под угрозу отношения этих стран с Россией. Об этом 24 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно. И не приводили к дальнейшему ухудшению наших отношений с ЕС, потому что их дальше и так сложно испортить», — заявил Песков.

Он отметил, что говорить об Украине не имеет смысла, потому что «там всё понятно», в то же время есть пример Молдавии, которая «стремится стать европейцами больше, чем европейцы».

«Во многом у неё этот кандидатский статус почему-то ассоциируется с антироссийскостью. То есть чем больше они становятся антироссийскими, им кажется, тем больше они должны нравится европейцам. Нам бы очень не хотелось, чтобы так происходило», — указал пресс-секретарь.

«Если говорить о статусе как о явлении, я помню, более 20 лет назад я начал служить дипломатом в Турции, ещё в посольстве Советского Союза. Вот Турция тогда тоже пестовала надежду, стала кандидатом в ЕС, тоже готова была многим поступиться, чтобы стать органичной частью Европы, выйти из серой зоны… Дальше этого кандидатства Турция никуда не двинулась, но при этом она стала суверенной, независимой страной», — подчеркнул он.