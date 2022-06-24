Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Сегодня, 24 июня, на Amazon Prime Video состоялась премьера шестой серии сериала «Пацаны». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Постер фильма «Пацаны»

Перед началом эпизода под названием Herogasm Amazon добавил дисклеймер, предупреждающий о наличии неуместных сцен. «Отдельные сцены могут не подходить для некоторых — на самом деле будем честны — для большинства зрителей. Но будьте уверены, что все продемонстрированные отношения с участием людей, животных, супергероев или других существ, — не настоящие. Они никому не причинили вреда и на самом деле выполнены с большим количеством визуальных эффектов», — говорится в тексте предупреждения.

Напомним, что в основу сюжета серии Herogasm легла одноимённая серия комиксов, опубликованная как побочный продукт оригинального The Boys. В ней рассказывается о приключениях главных героев комикса, которые тайно проникают на ежегодную вечеринку для супергероев Herogasm, спонсируемую Vought.

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