Вашингтон, 24 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, на Amazon Prime Video состоялась премьера шестой серии сериала «Пацаны». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Постер фильма «Пацаны»

Перед началом эпизода под названием Herogasm Amazon добавил дисклеймер, предупреждающий о наличии неуместных сцен. «Отдельные сцены могут не подходить для некоторых — на самом деле будем честны — для большинства зрителей. Но будьте уверены, что все продемонстрированные отношения с участием людей, животных, супергероев или других существ, — не настоящие. Они никому не причинили вреда и на самом деле выполнены с большим количеством визуальных эффектов», — говорится в тексте предупреждения.

Напомним, что в основу сюжета серии Herogasm легла одноимённая серия комиксов, опубликованная как побочный продукт оригинального The Boys. В ней рассказывается о приключениях главных героев комикса, которые тайно проникают на ежегодную вечеринку для супергероев Herogasm, спонсируемую Vought.