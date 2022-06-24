Ульяновск, , 13:18 — REGNUM В Ульяновской области существенно не изменилась суточная статистика по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и выздоровевших, при этом нет летальных исходов от ковида. Соответствующие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 24 июня, с начала пандемии заражение коронавирусом официально подтверждено у 203 550 жителей Ульяновской области, в том числе 22 и 23 июня заболели соответственно 20 и 19 человек.

Победили коронавирус 198 527 пациентов, доля выздоровевших достигла 97,54%.

Что касается суточной статистики, то 23 июня выписаны 22 человека, госпитализированы в ковидные стационары семь пациентов.

Новых жертв пандемии нет. Напомним, в Ульяновской области умерли от ковида 4714 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе сделано 2 143 594 лабораторных теста на коронавирус.

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