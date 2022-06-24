Ульяновск, 24 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области существенно не изменилась суточная статистика по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и выздоровевших, при этом нет летальных исходов от ковида. Соответствующие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 24 июня, с начала пандемии заражение коронавирусом официально подтверждено у 203 550 жителей Ульяновской области, в том числе 22 и 23 июня заболели соответственно 20 и 19 человек.

Победили коронавирус 198 527 пациентов, доля выздоровевших достигла 97,54%.

Что касается суточной статистики, то 23 июня выписаны 22 человека, госпитализированы в ковидные стационары семь пациентов.

Новых жертв пандемии нет. Напомним, в Ульяновской области умерли от ковида 4714 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе сделано 2 143 594 лабораторных теста на коронавирус.