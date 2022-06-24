Красноярск, 24 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. По состоянию на 24 июня в Красноярском крае зарегистрировано 16 лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Лесопожарного центра, возгорания на площади 9 тыс. га действуют в Абанкском, Березовском, Богучанском, Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском районах.

bertknot Лесной пожар

Остановлено распространение шести возгораний. Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

За прошедшие сутки в крае потушили 15 лесных пожаров на площади 38 га. В тушении принимали участие 227 человек, было задействовано более 30 единиц техники, в том числе авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края действует особый противопожарный режим.