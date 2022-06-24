Уфа, , 13:18 — REGNUM Причины возгорания сухой травы устанавливают в Башкирии. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ликвидация травяного пожара Пресс-служба МЧС России по Курганской области

Сообщается, что 23 июня спасатели Хайбуллинского района получили информацию о том, что рядом с селом Макан произошло горение сухой травы. Площадь горения составила три гектара.

Отмечается, что огонь был оперативно потушен. К счастью никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что с начала пожароопасного периода 2022 года в Башкирии возникло 40 очагов лесных пожаров на общей площади 291,54 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили 96 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах.