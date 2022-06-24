Курган, 24 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Кургане врач одного из медицинских учреждений осуждена за получение взяток. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, она являлась заведующей одного из отделений. Через посредников женщина получила деньги от не менее девяти призывников за выдачу медицинских заключений о противопоказаниях к военной службе.

Свою вину гражданка признала. Суд назначил ей два года условно с таким же испытательным сроком.