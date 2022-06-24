Париж, , 13:15 — REGNUM Железнодорожники во Франции, столкнувшись с растущей инфляцией и отсутствием повышения заработной платы, призывают к забастовке 6 июля, требуя повышения заработной платы, сообщает Le Figaro.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Железнодорожники сильно пострадали, и их покупательная способность резко упала. Об этом заявили профсоюзы во Франции. 16 июня все представительные организации обратились к главе национальной компании, осуществляющая железнодорожные перевозки во Франции (SNCF), Жан-Пьеру Фаранду с «просьбой о немедленной консультации» по вопросу о заработной плате.

«Руководство отказалось принять профсоюзные организации, сославшись на текущие двусторонние встречи», — с сожалением сообщают железнодорожники.

Как сообщало ИА REGNUM, французский депутат от партии «Демократическое движение» Жан-Луи Бурланж заявил, что кандидатура Украины в ЕС является сильным сигналом.

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