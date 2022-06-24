Москва, 24 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Сенаторы совместно с Минстроем планируют обсудить возможность легализации заработных плат старших по домам, которые выплачивают некоторые управляющие компании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, такое решение было принято в ходе заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Елена Черенкова ИА REGNUM Подъезд. Москва

Первый зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал о предложении молодых законодателей, по которому нужно легализовать выплаты, которые перечисляют некоторые управляющие компании старшим по домам. Такая мера, по их замыслам, должна мотивировать последних сохранять имущество дома в надлежащем виде.

«Дело за малым. Надо отменить НДФЛ и все сборы, потому что, как правило, это бывшие военные или бывшие государственные и муниципальные служащие, люди-энтузиасты, они болеют за дело. Но они не хотят легализовывать свою заработную плату», — пояснил сенатор.

По словам Рябухина, он как представитель комитета должен быть против такой идеи, но по совокупности всех факторов понимает, что она полезная.

Со своей стороны, замглавы Минстроя Алексей Ересько ответил, что готов проработать идею.

«Интересное очень предложение. Безусловно, старшие по домам нужны, и поддерживать их как-то нужно», — заключил он.

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