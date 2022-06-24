Красновишерск, Пермский край, , 13:15 — REGNUM В Пермском крае завершились поиски пропавшего на реке Вишера туриста. Об этом 24 июня сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

река Вишера в Пермском крае пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

Тело мужчины обнаружили 23 июня. Туриста нашли на реке в 20 километрах от места стоянки туристической группы.

Напомним, поисковые мероприятий проводились с 11 июня. Группа забила тревогу, когда не обнаружила в палатке одного из туристов, и обратилась в правоохранительные органы. В поиске задействовали 276 человек, 41 единицу техники и 13 плавсредств.

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