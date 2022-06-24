Красновишерск, Пермский край, 24 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Пермском крае завершились поиски пропавшего на реке Вишера туриста. Об этом 24 июня сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю река Вишера в Пермском крае

Тело мужчины обнаружили 23 июня. Туриста нашли на реке в 20 километрах от места стоянки туристической группы.

Напомним, поисковые мероприятий проводились с 11 июня. Группа забила тревогу, когда не обнаружила в палатке одного из туристов, и обратилась в правоохранительные органы. В поиске задействовали 276 человек, 41 единицу техники и 13 плавсредств.