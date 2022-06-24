Москва, , 13:15 — REGNUM Молдавия стремиться стать более европейской страной, чем «сами европейцы». Об этом 24 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал предоставление республики статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

«Из кожи вон пытается принимать какие-то «меры» и во многом этот её кандидатский статус почему-то ассоциируется с антироссийскостью, — отметил официальный представитель Кремля. — чем больше они становятся антироссийскими, как им кажется, тем больше они должны нравиться европейцам».

Песков подчеркнул, что Москве не хотелось бы, чтобы подобное происходило с Молдавией.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Молдавии пытаются отменить всё русское. Он сравнил такой подход с тем, что давно происходит на Украине.

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