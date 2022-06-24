В Ростове-на-Дону перестал работать сервис «Яндекс. Такси»

Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону 24 июня перестало работать приложение «Яндекс. Такси». Сервис заказа такси недоступен в течение нескольких часов.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

При попытке заказа автомобиля приложение выдаёт: «Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию». При повторной попытке в оповещении сказано: «Не удалось вызвать такси. Повторно заказать такси можно через 1 минуту».

ИА REGNUM отмечает, что приложение работает со сбоями и в других регионах России.