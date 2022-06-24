Москва, , 13:14 — REGNUM Пока что посещения отшельницы Агафьи Лыковой у президента России в планах не значится. Об этом 24 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Она достаточно далеко живёт и к ней добираться непросто, насколько я знаю. Знаю, что и местное население иногда её навещает, справляется о её здоровье, оказывает ей помощь. Знаю, что губернатор проявляет заботу. Что касается президента — не могу сказать, какие у него планы, будет ли у него передышка на несколько дней, и если будет, то когда», — заявил Песков.

Ранее СМИ сообщили о том, что таёжная отшельница Агафья Лыкова направила письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой навестить её.