Москва, , 13:10 — REGNUM В Кремле не обладают информацией о намерениях Германии национализировать «Северный поток — 2». Об этом 24 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Давайте не будем заниматься такими гипотетическими рассуждениями. Наверное, если будут подобные действия — то, конечно, это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются. Но, опять же, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно», — заявил Песков.

«Мы пока не имеем никаких официальных заявлений — ничего. При всём уважении, но публикации «Шпигеля» не могут служить основанием для каких-либо заявлений», — подчеркнул он.

Ранее издание Spiegel сообщило о планах ФРГ национализировать часть «Северного потока — 2». Предполагается, что пролегающий по территории ФРГ участок будет отрезан от основной части газопровода и присоединён к плавучему терминалу СПГ.