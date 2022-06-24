Москва, , 13:10 — REGNUM Молдавия намерена стать частью Европейского союза больше, чем этого желают сами европейцы. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы видим, про Украину тут не чего говорить, тут и так все понятно, но мы видим, например, Молдавию, которая хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы», — сказал он.

Также представитель Кремля утончил, что молдавские власти изо всех сил стараются принимать какие-то меры и отметил, что предоставленный Молдавии статус кандидата в члены ЕС почему-то ассоциируется с антироссийской позицией.

«То есть, чем больше они становятся антироссийскими, им кажется, тем больше они должны нравиться европейцам. Нам бы очень не хотелось, чтобы так происходило», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что покушение в Херсоне, в результате которого погиб сотрудник военно-гражданской администрации Херсонской области, является актом терроризма и к нему нужно относиться соответственно.