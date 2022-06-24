Москва, 24 июня 2022, 13:10 — REGNUM В Москве выручка гостиниц за январь–май 2022 года достигла 36,9 млрд рублей, что на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.
Обороты столичных туристических агентств за пять месяцев превысили 197,3 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 29,4%. Среднесуточные обороты сферы гостеприимства в мае составили 1,85 млрд рублей, что на 23,4% больше, чем в апреле.
Рост показателей связан с увеличением потока туристов в майские праздники. С 30 апреля по 10 мая Москву посетили 1,6 млн туристов, в 2021 году — только 1,1 млн туристов.
Как сообщало ИА REGNUM, объем туристического кэшбека за поездки в Москву в период весенне-летних отпусков 2021 года составил 90 млн рублей.
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