Москва, , 13:10 — REGNUM В Москве выручка гостиниц за январь–май 2022 года достигла 36,9 млрд рублей, что на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Туристы. Красная Площадь. Москва

Обороты столичных туристических агентств за пять месяцев превысили 197,3 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 29,4%. Среднесуточные обороты сферы гостеприимства в мае составили 1,85 млрд рублей, что на 23,4% больше, чем в апреле.

Рост показателей связан с увеличением потока туристов в майские праздники. С 30 апреля по 10 мая Москву посетили 1,6 млн туристов, в 2021 году — только 1,1 млн туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, объем туристического кэшбека за поездки в Москву в период весенне-летних отпусков 2021 года составил 90 млн рублей.

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