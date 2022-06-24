Москва, 24 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Клиенты сервисов такси «Яндекс Go» и Uber сообщили о крупном сбое, произошедшем при заказе автомобилей.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

При попытке вызвать автомобиль появляется надпись «Ошибка на сервере», а также обещание исправить ситуацию. Комментариев операторов по возникшему сбою пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сайты некоторых образовательных учреждений Новосибирска оказались недоступны в день начала приёмной кампании.