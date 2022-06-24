Оренбург, 24 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачёв прокомментировал ДТП с участием его служебной машины.

Zaksob.ru Сергей Грачёв

Политик выразил удивление относительно внимания СМИ к незначительному дорожно-транспортному происшествию.

«Таких «тычков» происходит в день десятки. Водитель служебной машины, безусловно, виноват и ответит по закону, но в то же время могу сказать, что у меня нет никаких сомнений в его квалификации. 25-летний стаж и миллионы километров за плечами говорят об этом сами за себя», — сказал Грачёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 22 июня. В соцсети появилось видео, как служебный автомобиль подрезает на дороге другую машину, и они касаются друг друга. После аварии Сергей Грачёв пересел в другой транспорт и уехал.