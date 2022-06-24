Москва, , 13:05 — REGNUM Информация о возможной национализации Германией части газопровода «Северный поток — 2» — не более чем гипотетические рассуждения. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 24 июня журналистам, комментируя публикацию в журнале Spiegel.

Строительство «Северного потока — 2» Gazprom.ru

Германское издание ранее сообщило, что возможность экспроприации той части трубопровода, который пролегает по территории страны, рассматривает министерство финансов ФРГ. Об этом журналу сообщили источники в минфине.

«Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего», — сказал Песков.

Представитель Кремля призвал не заниматься «гипотетическими рассуждениями» и дождаться возможных конкретных действий. Если такие действия со стороны ФРГ последуют или будут обсуждаться, правовую оценку им дадут юристы.

Публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений, добавил Песков.

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