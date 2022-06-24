Уфа, , 13:07 — REGNUM Количество рейсов в Турцию намерены увеличить из Уфы. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Самолет stooni

Сообщается, что авиакомпания Red Wings увеличивает частоту полетов из Уфы в Стамбул. Так, перелеты планируется осуществлять по понедельникам и пятницам на самолете SSJ-100, который вмещает сто пассажиров.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания AZUR air с 11 июня осуществляет перелеты из Уфы в Анталью, планирует увеличить частоту полетов до пяти раз в неделю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы возобновляют прямые авиарейсы в Баку.