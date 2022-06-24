Краснодар, , 13:04 — REGNUM В машинах, унесенных в море в районе Сочи, находились две семьи из Ставропольского края. Об этом сообщил 24 июня глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский. Он также проинформировал, что жители Ставрополья остановились на ночлег у реки, а ночью разлившаяся в результате сильных дождей река унесла автомобили в море.

Поиски Официальная группа ГУ МЧС по области в vk.com

Из семерых человек спасен один мужчина, найдено тело женщины, ведутся поиски пятерых человек, сообщил глава администрации Сочи.

«Погибла женщина. Одного мужчину спасли в море. Он находится в больнице. Ещё двое взрослых и трое детей, числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, МЧС задействовали все водные средства и вертолёт», — написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщалось, в акваторию Черного в районе поселка Зубова Щель 24 июня унесло два легковых автомобиля, в которых по предварительным данным находилось до восьми человек.