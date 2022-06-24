Краснодар, 24 июня 2022, 13:04 — REGNUM В машинах, унесенных в море в районе Сочи, находились две семьи из Ставропольского края. Об этом сообщил 24 июня глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский. Он также проинформировал, что жители Ставрополья остановились на ночлег у реки, а ночью разлившаяся в результате сильных дождей река унесла автомобили в море.
Из семерых человек спасен один мужчина, найдено тело женщины, ведутся поиски пятерых человек, сообщил глава администрации Сочи.
Как ранее сообщалось, в акваторию Черного в районе поселка Зубова Щель 24 июня унесло два легковых автомобиля, в которых по предварительным данным находилось до восьми человек.