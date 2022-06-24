Казань, 24 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Казани 47-летний мужчина пытался купить автомобиль через интернет. В результате горожанин остался без денег и без нового транспортного средства. С заявлением о мошенничестве пострадавший обратился в полицию, сообщает управление МВД России по городу Казани.

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По словам мужчины, 15 июня на одном из европейских сайтов он нашел объявление о продаже автомобиля. Мужчина вступил с продавцом в переписку. Они более трех недель общались в одном из мессенджеров. Обсудив условия покупки, заявитель двумя переводами перечислил необходимую сумму на счет продавца автомобиля. После совершения операций мужчина обнаружил, что удалена вся переписка. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

Материальный ущерб составил около 850 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159. УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани врач-уролог говорила пациентам, находившимся на стационарном лечении от мочекаменной болезни, что необходимая им операция проводится только на платной основе, хотя в действительности она была бесплатна.

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