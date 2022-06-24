Новосибирск, 24 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Новосибирске в День города определят победителя 17-го фестиваля фейерверков. В нём традиционно будут участвовать три профессиональные пиротехнические команды, но членами жюри в этот раз станут новосибирцы, сообщили в мэрии города.

Фестиваль фейерверков

Фестиваль «Огни в честь любимого города!» состоится 26 июня на Михайловской набережной в 22:45 (время местное). Каждая команда-участник с баржи по очереди представит яркую пиротехническую программу под музыкальное сопровождение.

Принять участие в голосовании новосибирцы смогут с помощью QR-кода для перехода на страницу голосования, который разместят в местах проведения праздничных мероприятий на Михайловской набережной.