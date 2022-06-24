Москва, 24 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Массовые случаи дезертирства происходят в рядах Вооружённых сил Украины, сообщили 24 июня в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В Минобороны рассказали, что случаи дезертирства украинских военных становятся массовыми. Так, в районе населённого пункта Александрополь более 30 украинских военных одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады бросили оружие и самовольно оставили позиции.

В Минобороны отметили, что это не первый такой случай. Ранее бойцы 57-й украинской бригады, оборонявшие позиции под Горским, Подлесным и Врубовкой в ЛНР, потеряв до 60% личного состава, покинули позиции, отказавшись выполнять приказы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник рассказал, что под Лисичанском более 800 военнослужащих ВСУ сдались в плен за последние два дня.