Молдавия, 24 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Антикоррупционная прокуратура Молдавии наложила арест на имущество экс-президента страны Игоря Додона и его родственников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Сообщается, что арестован дом в Кишинёве, где проживает политик с семьёй, и участок рядом. Кроме того, ограничения наложили на дома и участки земли в родном селе экс-президента Садова Каларашского района. Это имущество принадлежит родственникам Додона, но в прокуратуре подозревают их в соучастии в «незаконном обогащении» бывшего главы республики.

Кроме того, под арест попали четыре автомобиля, четыре участка земли и шесть строений в селе Моловата Дубоссарского района. Это имущество принадлежит брату жены экс-президента. Его держат в СИЗО, так как он обвиняется по тому же делу, что и Додон.

Напомним, 23 июня Додона вызвали в Антикоррупционную прокуратуру. Когда он вышел, то сообщил, что ему запретили рассказывать, что происходило на допросе. Ранее экс-президент сообщил, что планируется арест имущества его родственников для демонстрации, что дело не стоит на месте.