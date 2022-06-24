Москва, , 13:00 — REGNUM Покушение в Херсоне, в результате которого погиб сотрудник военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, является актом терроризма и к нему нужно относиться соответственно. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Я могу только сказать — там есть наши военные и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность, она требует особого внимания. Это ни что иное как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Херсоне погиб глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрий Савлученко.