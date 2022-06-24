Бухарест, 24 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Бывший глава Судебной инспекции (СИ) Румынии Лучиан Нетеджору, известный своими неординарными поступками в качестве судьи, будет получать пенсию в размере 6500 евро в месяц. Об этом 24 июня сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Флаг Румынии

Согласно официальной информации, Нетеджору, обвинивший действующую румынскую власть в коррупции, отправлен в отставку с 1 июля текущего года «по достижении пенсионного возраста». Вместе с ним должностей лишились 12 представителей Судебной инспекции.

Ранее Нетеджору обещал «тщательно расследовать финансовую деятельность каждого чиновника в Румынии». При этом ему пришлось сложить полномочия из-за обвинений в его собственный адрес.