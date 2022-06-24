Москва, , 12:59 — REGNUM Специалисты намерены обсудить вскрытие механизма психического воздействия на граждан РФ на фоне глобальной русофобии и дискриминации по национальному признаку в зарубежных странах. Обсуждение состоится в рамках первого межконтинентального экстерриториального конгресса «Планета психотерапии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все чаще наши граждане за рубежом встречаются с подобными тезисами. Почему русофобия достигла колоссальных размеров и как с этим бороться? На какие чувствительные для человеческого сознания «точки» давят западные пропагандисты? Все эти вопросы научное сообщество обсуждает сегодня на крупнейшем психотерапевтическом конгрессе в Москве», — сообщили в пресс-службе мероприятия.

В мероприятии принимают участие более 1500 практикующих специалистов из 32 регионов России, а также 10 представителей иностранных государств.