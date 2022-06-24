Астрахань, , 12:59 — REGNUM В Астрахани хулиган обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус. Подозреваемого установили, по решению суда он арестован. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

Как предварительно установлено, 34-летний ранее судимый житель Астрахани, управляя легковым автомобилем, спровоцировал дорожный конфликт, заблокировал движение пассажирского автобуса, а затем несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по автобусу, повредив лобовое и боковое стекла. После нападения он с места происшествия скрылся.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Агрессивного мужчину удалось быстро установить и задержать, в салоне его автомобиля был обнаружен и изъят пневматический пистолет. Сам он объяснил свою реакцию тем, что ему «показалось», что водитель автобуса подрезал его на дороге. Пистолет он ранее приобрёл по объявлению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, он отправлен под стражу по решению суда. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.