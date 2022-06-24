Брюссель, 24 июня 2022, 12:58 — REGNUM Соблюдение введенных антироссийских санкций сталкивается с проблемами, заявил 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по приезде на второй день саммита ЕС в Брюсселе.
Отвечая на вопрос о санкциях, Моравецкий заявил, что все действия Евросоюза в отношении Москвы нацелены на то, чтобы прекратить военные действия на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше заявили, что правительство досрочно разрывает соглашение с Россией о поставках природного газа. 31 мая президент Моравецкий призвал Евросоюз начать вводить вторичные санкции в отношении не входящих в ЕС стран, закупающих российскую нефть.
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