Брюссель, 24 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Соблюдение введенных антироссийских санкций сталкивается с проблемами, заявил 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по приезде на второй день саммита ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Отвечая на вопрос о санкциях, Моравецкий заявил, что все действия Евросоюза в отношении Москвы нацелены на то, чтобы прекратить военные действия на Украине.

«Сегодня мы говорим, с одной стороны, об эффективном соблюдении [положений] всех шести пакетов [санкций], потому что тут появляются проблемы, а также о разных новых решениях, которые мы будем обсуждать в ближайшие недели, на которых будем сконцентрированы», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше заявили, что правительство досрочно разрывает соглашение с Россией о поставках природного газа. 31 мая президент Моравецкий призвал Евросоюз начать вводить вторичные санкции в отношении не входящих в ЕС стран, закупающих российскую нефть.

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