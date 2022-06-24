Рязань, 24 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Представитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» подал документы на выборы главы региона в Рязанскую избирательную комиссию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в избиркоме.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Пакет документов о своём выдвижении кандидатом на должность губернатора предоставила председатель Правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина.

Её кандидатура была выдвинута региональным отделением партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее документы в избирком подал врио губернатора Павел Малков.