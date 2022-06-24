Донецк, 24 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли из артиллерии населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что в составе вооруженных украинских формирований начинают приобретать массовый характер случаи дезертирства.