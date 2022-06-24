Тюмень, , 12:54 — REGNUM В Тюмени 46-летний гражданин осуждён за сбыт контрафактной алкогольной продукции, из-за которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Алкоголь

Приговор вынес Ленинский районный суд. По данным следствия, в январе он купил у некого лица не меньше 80 бутылок немаркированной алкогольной продукции, в составе которой был метиловый спирт. Товар предполагался к продаже в магазине.

В результате три человека погибли. Обвиняемый признал вину и добровольно выплатил компенсацию морального вреда. Суд назначил ему четыре с половиной года колонии общего режима.