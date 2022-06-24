Москва, , 12:53 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не имеет никакого отношения к реальному расследованию катастрофы малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. Об этом сегодня, 24 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что ПАСЕ не относится к судебной ветви власти и вряд ли может выносить вердикты по крушению рейса МН17, в этом абсурдность. Выводы резолюции повторяют уже неоднократно опровергавшиеся Россией, утверждения.

«В резолюции называется «самым убедительным сценарием на данный момент» то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым Россией», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте ПАСЕ опубликован текст резолюции по делу о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, где ассамблея вешает вину на Российскую Федерацию.

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