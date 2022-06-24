Вашингтон, 24 июня 2022, 12:51 — REGNUM Президент США Джо Байден отказался 24 июня от участия во встрече с представителями нефтяного бизнеса, предпочтя им представителей индустрии «зеленой энергетики», чем вызвал в своей ряд вопросов в связи со сложной ситуацией с топливом в стране, сообщает New York Post.
Незадолго до этой встречи поблизости с Комнатой Рузвельта состоялась встреча семи руководителям нефтяных компаний и министра энергетики Дженнифер Грэнхольм. От участия в этой встречи Байден отказался.
Встреча с представителями компаний, занимающихся ветряной энергетикой, оказалась также примечательной и тем, что на ней Байден показал содержание подготовленной для него подробной памятки. В ней указывалось, куда глава Белого дома должен идти, где сидеть и с кем говорить.
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