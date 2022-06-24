Сеул, , 12:49 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отправит делегацию на инаугурацию президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что делегацию возглавит глава парламентской фракции правящей партии «Сила народа» Квон Сон Дон.

Сообщается, что делегация передаст новому правительству Филиппин желание Сеула о тесном сотрудничестве с целью укрепления дружественных отношений между странами.

«Делегация также передаст письмо президента Юна новому президенту Филиппин», — добавили в администрации южнокорейского лидера.