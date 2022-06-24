Сеул, 24 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отправит делегацию на инаугурацию президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что делегацию возглавит глава парламентской фракции правящей партии «Сила народа» Квон Сон Дон.

Сообщается, что делегация передаст новому правительству Филиппин желание Сеула о тесном сотрудничестве с целью укрепления дружественных отношений между странами.

«Делегация также передаст письмо президента Юна новому президенту Филиппин», — добавили в администрации южнокорейского лидера.