Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Санкт-Петербурга за сутки доставили 93 человека с COVID-19. Такой статистикой поделился 24 июня региональный оперштаб. В городе за сутки число госпитализаций с ковидом возросло на 15 пациентов.

Иван Шилов Госпитализация

На лечении коронавирусной инфекции в больницах города размещены 918 пациентов (-9 человек относительно прошлых суток). Находятся в реанимации из них 108 больных (-33). Подключены к аппаратам ИВЛ 29 пациентов (-7). По выздоровлению 67 человек за сутки покинули стационары.

В Северной столице сократили число ковидных коек. За сутки их количество упало на 62 больничных места. Пациентов с ковидом и пневмонией сегодня принимают в шести городских стационарах.

Амбулаторно, не на базе больниц, лечение ковида ведут 1342 человека. Этот показатель за сутки увеличился на четыре пациента.

Напомним, что в Санкт-Петербурге обнаружили 227 случаев заражения коронавирусом (+7) за минувшие сутки. Смертность от COVID-19, как основной причины, составила за сутки десять человек (+3), а число выздоровевших уменьшилось до 218 (-5).