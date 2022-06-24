Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудники полиции на одном из рынков в микрорайоне Темерник двое мужчина организовали платную автостоянку. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Автомобили на парковке Дарья Драй © ИА REGNUM

Полицейские установили, что за один час фигуранты успели предложить свои услуги более 100 водителям, которые припарковали машины неподалёку от рынка. За парковочное место и охрану автомобиля водители платили по 100 рублей.

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