Ростов-на-Дону, 24 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудники полиции на одном из рынков в микрорайоне Темерник двое мужчина организовали платную автостоянку. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили на парковке

Полицейские установили, что за один час фигуранты успели предложить свои услуги более 100 водителям, которые припарковали машины неподалёку от рынка. За парковочное место и охрану автомобиля водители платили по 100 рублей.

Горе-предприниматели привлечены к административной ответственности.