Волгоград, 24 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Завершён капитальный ремонт поликлиники Камышинской городской больницы в Волгоградской области, сообщает 24 июня пресс-служба администрации региона.

https://www.volgograd.ru/ Регистратура поликлиники

Работы в медучреждении начались в 2021 году. Строители заменили кровлю и инженерные сети, отремонтировали фасад, выполнили все внутренние отделочные работы и построили новые перегородки и стены. Благодаря замене устаревших коммуникаций в поликлинике теперь будет работать современное медоборудование, в том числе поступивший в клинику магнитно-резонансный томограф.

Комплекс зданий Камышинской центральной городской больницы обновляется поэтапно. После капремонта уже открыт хирургический корпус и новая ПЦР-лаборатория.