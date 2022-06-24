Саранск, , 12:43 — REGNUM Мордовия направила на Донбасс очередной гуманитарный груз. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Артем Здунов.

Гуманитарная помощь из Мордовии Пресс-служба правительства Мордовии

В составе груза — 36 тонн необходимых жителям Луганской и Донецкой народных республик товаров. Здесь есть продукты питания, средства личной гигиены, а также строительная и промышленная продукция. В сборе помощи участвовали не только жители республики, но и региональные предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Мордовию прибыла еще одна группа вынужденных переселенцев с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Всего прибыли 322 человека.

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