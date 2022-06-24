Кишинёв, , 12:43 — REGNUM Вступление Молдавии в Евросоюз предполагает проведение реформ, которые имеют свою цену. Об этом 24 июня заявила на брифинге президент республики Майя Санду.

Майя Санду Gov.md

«Большинство реформ имеют политическую цену, поэтому так мало реформ были доведены до конца. Мы готовы заплатить любую цену, готовы идти до конца», — сказала Санду.

По её мнению, Молдавия, получив статус кандидата на вступление в ЕС, стала ближе к Евросоюзу. Президент ожидает, что это привлечёт инвестиции и откроет молдавской продукции доступ на европейские рынки. Она также рассчитывает на помощь в области энергетики.

Напомним, 23 июня Совет Европы решил предоставить статус кандидата в ЕС Молдавии и Украине.

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