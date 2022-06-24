Абу-Даби, 24 июня 2022, 12:45 — REGNUM Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) направили гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от недавнего землетрясения. Об этом 24 июня сообщает официальное информационное агентство WAM.

Гуманитарная помощь
Гуманитарная помощь

По данным журналистов, в состав партии помощи вошли 30 тонн продовольствия и медикаментов. Помощь была собрана через Фонд гуманитарной деятельности Халифы бен Заида Аль Нахайяна и филиал Красного Полумесяца в ОАЭ, при участии министерства обороны страны.

Военно-транспортный самолёт эмиратовских ВВС доставил партию помощи в аэропорт Кабула в пятницу, 24 июня. Далее помощь будет доставлена в город Хост.

Как сообщалось ранее, более 1500 человек погибли и более 2000 получили ранения в результате землетрясения в афганской провинции Хост. Также были разрушены сотни домов местных жителей.