Абу-Даби, 24 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) направили гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от недавнего землетрясения. Об этом 24 июня сообщает официальное информационное агентство WAM.

Гуманитарная помощь

По данным журналистов, в состав партии помощи вошли 30 тонн продовольствия и медикаментов. Помощь была собрана через Фонд гуманитарной деятельности Халифы бен Заида Аль Нахайяна и филиал Красного Полумесяца в ОАЭ, при участии министерства обороны страны.

Военно-транспортный самолёт эмиратовских ВВС доставил партию помощи в аэропорт Кабула в пятницу, 24 июня. Далее помощь будет доставлена в город Хост.

Как сообщалось ранее, более 1500 человек погибли и более 2000 получили ранения в результате землетрясения в афганской провинции Хост. Также были разрушены сотни домов местных жителей.